Con nacatamales, café y repostería Tu Nueva Radio YA deleitó a los capitalinos en el lanzamiento de la temporada mundialista

Con 300 degustaciones de café Nescafe, repostería y 100 nacatamales, Tu Nueva Radio Ya, a las siete de la mañana de este jueves, realizó a las afueras del edificio el lanzamiento de la Temporada Mundialista.

Durante nuestras tres horas de animación, nos acompañaron nuestros patrocinadores de Loto Te Cambia la Vida y Airpak y WESTERN UNION, quienes regalaron obsequios a todos los presentes.

Familias de diferentes partes de Managua, compartieron con el colectivo de Tu Nueva Radio, se tomaron fotografías y se quedaron a participar en las diferentes dinamicas.

Como parte de nuestra algarabía, las personas que trajeron el logo de Tu Nueva Radio Ya, se llevaron las camisetas mundialista de La Nueva Radio Ya y los Álbumes Paninis de la FIFA 2026.