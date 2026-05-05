Muchacha que se casó en Ya Tu Boda 2021 se inscribió para el evento La Madre Panza 2026

La joven Mayerling Junyeth López Salazar, de 25 años, pobladora del barrio 10 de Mayo, de Masaya, se prepara con ilusión para participar en el popular concurso “La Madre Panza”, organizado por Tu Nueva Radio Ya.

Mayerling tiene actualmente ocho meses de embarazo y vive la dulce espera de su tercera hija, a quien llamará Jaylani Yatzil Pérez López.

Sus otros dos niños tienen 10 y 4 años, y asegura que esta nueva etapa la llena de emoción y esperanza.

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Ama de casa y también auxiliar de cocina, comparte su vida con su esposo, Daniel René Pérez, con quien tiene una historia de amor de 13 años.

Aunque llevan cinco años de casados —tras darse el “sí” en “Ya Tu Boda 2021—, su relación ha sido una prueba de crecimiento y transformación.

Mayerling recuerda que, al inicio, su pareja atravesaba momentos difíciles, pero con el tiempo logró cambiar su rumbo y convertirse en un hombre responsable y dedicado a su familia.

Motivada por su personalidad dinámica y el deseo de brindarle lo mejor a su bebé en camino, decidió inscribirse en el concurso La Madre Panza, incluso como una sorpresa para su esposo.

“Me encanta ser dinámica y ojalá pueda ganar, para obtener algún premio para mi niña”, expresó con entusiasmo.

La joven espera que su historia, marcada por el amor, la perseverancia y la fe, le permita destacar en esta actividad que celebra la maternidad y la alegría de las futuras mamás nicaragüenses.