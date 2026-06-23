Tu Nueva Radio YA premia a papás en concursos que pusieron a prueba su destreza y creatividad

El señor Julio César Martínez López, de 52 años, quien habita en Las Américas número 2 con sus 4 hijos, ganó el primer lugar del concurso Papá Comelón de este año, en Tu Nueva Radio Ya, luego de haber obtenido ese mismo puesto en el año 2024.

El segundo lugar fue ganado por Orlando Méndez Pineda, de 55 años, quien habita el barrio Santa Rosa, y por primera vez participa en nuestras dinámicas.

Ambos comieron las tradicionales frutas de nuestra patria, como: hermosos bananos, melones y sandías.

Tras demostrar la habilidad en diferentes géneros de baile como palo de mayo, cumbia, salsa y música regional mexicana, el primer lugar del Papa Bailarín lo ganó Marvin José Méndez, de 57 años, padre de 3 hijos, y habitante del barrio Israel Galeano, de Managua.

El segundo lugar fue logrado por el no vidente Sergio Alberto Gutiérrez, de 57 años, papá de 5 hijos, y poblador del barrio La Fuente.

Mientras que en el concurso del Papa Pasa Huevos, el primer lugar lo obtuvo Ricardo Antonio Páez Montiel, de 64 años, habitante de Masaya. Tiene 7 hijos, 8 nietos, y en 2023, ganó el Concurso del Papá Panzón.

El segundo lugar del Papa Pasa Huevos, lo ganó Giovanny Francisco Silva, de 52 años, padre de 3 hijos y habitante del barrio René Cisneros.

En el Concurso Hula Hula, en que los participantes demostraron como lo mueven de un lado al otro, con ritmo y cadencia; el primer lugar se lo llevó Jorge Luis Guadamuz Gutiérrez, de 56 años, habitante del Reparto Schick, padre de 4 hijos, quien vino con su esposa, Angélica María Canelo.

El segundo lugar de esa dinámica lo ganó el papá de 69 años, Carlos Alberto Acosta, poblador de Waspam Sur. Es viudo y progenitor de 6 hijos, 2 de ellos, ya fallecidos.

Los ganadores del primero y segundo lugar de los concursos recibieron útiles y atractivos premios.

Agradecemos a nuestros leales oyentes, por ser el centro de nuestros concursos, para premiarles por el amor a nuestra programación, jocosidad y noticias por la mejor radio de Nicaragua, Tu Nueva Radio Ya.



