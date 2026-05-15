Pazona capitalina se incribe al evento La Madre Panza después de años en tratamiento de fertilización

Entre emoción, esperanza y mucha felicidad, la señora Yuri Sidey Bravo Aguirre, de 39 años y con ocho meses de embarazo, llegó este jueves a las instalaciones de Tu Nueva Radio Ya, para inscribirse en el original y esperado concurso de La Madre Panza 2026.

Yuri Sidey Bravo Aguirre, de 39 años

La futura mamá compartió con los oyentes del programa Hablemos, que participar en “La Madre Panza” es un sueño que ha mantenido durante muchos años, pues en el año 2014 también se había inscrito, pero su parto se adelantó y no pudo vivir aquella experiencia.

“Si Dios lo permite, éste será mi cuarto hijo. Lo he anhelado con todo el corazón porque quiero tener un hijo de mi nueva pareja. Tengo más de dos años en tratamiento de fertilización y ahora quiero ser parte de esta actividad tan bonita que organiza la mejor radio de Nicaragua, Tu Nueva Radio Ya”, expresó doña Yuri, habitante del barrio Las Torres, en Managua.

Acariciando con ternura su vientre, Yuri aseguró sentirse profundamente agradecida por esta nueva oportunidad que la vida le concede. Relató que, por desconocimiento, durante años, tomó muchas pastillas anticonceptivas; sin embargo, hoy vive con tranquilidad y felicidad al saber que su bebé, a quien llamará Iker, viene sanito y fuerte. Además, manifestó su deseo de que, si Dios lo permite, tenga un parto natural y lleno de bendiciones.

Si usted está embarazada y desea vivir un Día de las Madres inolvidable, puede llegar a los estudios de Tu Nueva Radio Ya, ubicados del Ministerio del Interior tres cuadras al sur, para inscribirse en La Madre Panza 2026. El próximo 30 de mayo, en la Academia Nicaragüense de la Danza, las futuras mamás disfrutarán de una celebración llena de alegría y la participante con la pancita más grande podrá ganar extraordinarios premios.

