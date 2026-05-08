¡Voces de Radio! Conoce a Aseret Vallejo, la Chica Tuani

En el mundo de la comunicación hay voces que informan, entretienen y acompañan, pero hay otras que además nos alegran, ese es el caso de Aseret Vallejos, la joven nicaragüense de 30 años que ha convertido su pasión por la radio en una historia de perseverancia, talento y amor por los micrófonos.

Aseret Vallejos

Desde muy temprana edad, Aseret entendió que había nacido para los escenarios, con apenas 15 años, formó parte del primer dúo femenino de música electrónica en nuestro país una experiencia que la llevó a abrir conciertos de reconocidos DJs internacionales como Sak Noel y Sander van Doorn, demostrando desde entonces que su talento no conocía límites.

Su recorrido profesional es admirable dejando huellas en importantes emisoras nacionales y actualmente es nuestra vecina del edificio Radiopolis en Radio La Tuani, donde suma 8 años de experiencia radial, desempeñándose como animadora, locutora y controlista.

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Su talento también la llevó a la televisión, siendo presentadora en Canal 4 además de fortalecer su carrera periodística presentando noticias en años atrás en Radio Sandino.

Curiosamente, uno de sus primeros pasos en medios también estuvo ligado a Tu Nueva Radio Ya, donde siendo apenas una adolescente tuvo la oportunidad de participar en la emisora, una experiencia que marcó su camino y sembró aún más su amor por la comunicación.

Tu Nueva Radio Ya felicita a Aseret Vallejos por su dedicación y valores que la han convertido en una de las voces destacadas de la radio nacional.

Este viernes fue invitada especial con su talento cantoral en el programa Contacto Ya, con canal 6, que por cierto fue la afortunada ganadora del Concurso de nuestros hermanos de Canal 6 en el Karaoke de Cabanga, mientras nuestro compañera Arlen Hernández logró conquistar el tercer puesto.



