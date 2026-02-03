Piden 41 años para ex lanzador del Bóer declarado culpable por asesinar a un profesor

El ex lanzador del Bóer Heberto de Jesús Pérez Gutiérrez, de 25 años, fue declarado culpable del Asesinato del profesor Oswaldo René López Meynard, de 54 años, y del Asesinato en grado de Frustración en perjuicio de Oswaldo Moisés López Placencia.

Condenado exlanzador por asesinato del profesor en Managua

La sentencia fue dictada por el doctor Ángel Jancarlos Fernández González, Juez del Juzgado Cuarto Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, quien también lo declaró culpable del delito de Portación o Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Municiones en perjuicio del estado de Nicaragua.

Por el delito de asesinato, la Fiscalía solicitó a la autoridad judicial le dicte una sentencia de 25 años de cárcel, por el Asesinato en grado de Frustración 15 años de prisión más y un año por el delito de Portación o Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Municiones, para un total de 41 años, y cien días multa.

Por su parte, la defensa técnica del expelotero solicitó 20 años de prisión por el asesinato, diez años por el Asesinato en grado de Frustración y seis meses de prisión y cien días multa por la portación ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, será en los próximos días, cuando la autoridad judicial establecerá la condena que deberá cumplir el acusado, que en este caso no podrá ser mayor de 30 años de cárcel, según lo establecido por las leyes actuales.

El crimen ocurrió la madrugada del 18 de agosto de 2024, en el barrio Jardines de Veracruz, en Managua.

La Fiscalía sostiene que el ex lanzador viajaba como pasajero en un taxi conducido por Gerald Josué Campos Morales, (ya condenado), quien intentó atropellar al docente cuando caminaba con familiares luego de salir de un bar.

Tras una discusión, el acusado bajó del vehículo, disparó una primera vez contra el profesor Oswaldo López, y luego realizó otro disparo que lo impactó en el abdomen.

Herido de gravedad, Oswaldo Meynard fue trasladado a un hospital capitalino en donde falleció poco después.

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