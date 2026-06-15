Reprograman juicio contra asaltantes de sujeto que se detuvo a orinar en Ticuantepe

Para el próximo 29 de junio fue reprogramada la audiencia de juicio oral y público en contra de los sujetos Cristofer Alexander Hernández Mayorga y Moisés Abraham Hernández Aguirre, quienes fueron acusados por el delito de robo con violencia en perjuicio de Martín Rafael Zúñiga Mercado.

Los acusado Cristofer Alexander Hernández Mayorga y Moisés Abraham Hernández Aguirre

El proceso judicial se ventila en el Juzgado Primero de Distrito de Juicio de Managua, a cargo de la jueza Irma Laguna, quien determinó la nueva fecha para la continuación de la causa.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el pasado 3 de mayo, a las 7:30 de la noche, en la comunidad Pablo Calero del municipio de Ticuantepe.

La víctima, quien regresaba de cobrar su pago, se detuvo en la zona para dar una miadita cuando fue sorprendido por Hernández Mayorga, quien le arrebató con violencia un bolso tipo canguro donde portaba la cantidad de 9 mil 500 córdobas.

Durante el atraco, Zúñiga Mercado intentó defender sus pertenencias y forcejeó con el delincuente, pero fue empujado con fuerza y cayó al suelo.

En ese momento, ambos acusados procedieron a registrarle los bolsillos en busca de más objetos de valor y, al no encontrar nada más, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

