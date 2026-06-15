Dictan 10 años para sujeto que mató a esteliano durante pleito por deuda de C$1,000

El sujeto Jonathan Josué Herrera Briones fue condenado a 10 años de cárcel por el homicidio de Royman Eduardo Arosteguí López, quien falleció a causa de las graves lesiones que sufrió durante una agresión originada por el cobro de una deuda de mil córdobas.

Jonathan Josué Herrera Briones

El pleito ocurrió el 4 de marzo en el barrio Óscar Gámez No. 02, de la ciudad de Estelí, a donde Blanca Nubia Rodríguez Altamirano llegó al lugar acompañada de Royman Eduardo Arostegui López para reclamar el pago de una deuda de mil córdobas que la madre del acusado mantenía con ella.

En medio del cobro, la situación pasó a una discusión durante la cual Jonathan Herrera Briones agredió a Blanca Nubia Rodríguez Altamirano, por lo que Royman intervino en su defensa.

Durante la pelea, el acusado agarró un trozo de madera y golpeó a la víctima en la cabeza en tanto otras personas también lo agredían.

Royman Eduardo fue llevado al Hospital San Juan de Dios de Estelí, donde permaneció varios días y falleció el 27 de marzo debido a la gravedad de las lesiones.

Durante el proceso, Herrera Briones decidió admitir los hechos, lo que permitió concluir el proceso sin la realización del juicio oral y público.

En la resolución, el doctor Erick Ramón Laguna Averruz, Juez de Distrito Penal de Juicios de Estelí, lo declaró culpable de homicidio y le impuso la pena de 10 años de prisión, tomando en cuenta la admisión de los hechos como un atenuante lo que permitió aplicar la pena en su mitad inferior.

La sentencia determinó que Jonathan Josué Herrera Briones cumplirá la sentencia en el Sistema Penitenciario de Estelí, donde permanecerá hasta el 31 de marzo de 2036.

