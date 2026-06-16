Remiten a Audiencia Inicial a hombre que causó accidente mortal en carretera Vieja a León

Para el próximo martes 23 de junio de 2026 quedó programada la audiencia inicial en contra de Silvio Inocencio Torrez Padilla, de 69 años, quien enfrenta cargos por el delito de homicidio imprudente en perjuicio del motociclista Alfonso Rubén Díaz González, de 44 años.

Silvio Inocencio Torrez Padilla, de 69 años

La jueza Ana María Vado ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para el procesado tras admitir la acusación del Ministerio Público y fijar la fecha para la continuación de la causa judicial.

De acuerdo con el libelo acusatorio, el fatal accidente de tránsito se registró el pasado domingo 14 de junio a las 4:40 de la madrugada, en el kilómetro 12.5 de la carretera Vieja a León, propiamente en la comarca Cedro Galán.

El imputado conducía una camioneta con placa MT 04523 cuando realizó un giro indebido a la izquierda frente a una estación de servicio.

Esa maniobra temeraria provocó que Torrez Padilla invadiera el carril contrario, impactando de forma frontal la motocicleta placa M194141 en la que se desplazaba Díaz González.

Debido a la fuerza del choque, la víctima fue proyectada a varios metros de distancia sobre el pavimento, perdiendo la vida de manera instantánea.

El dictamen del Instituto de Medicina Legal determinó que la causa directa del deceso del motociclista fue una hemorragia intratorácica masiva, provocada por un trauma cerrado de tórax y una ruptura cardíaca severa debido al fuerte impacto.

