Acusados por homicidio son enviados a Audiencia Inicial en El Jícaro

La jueza Marbelí del Carmen Blandón admitió la acusación en la audiencia preliminar celebrada en contra de Franier Osniel Hernández y Hamilton Valle, acusados por el delito de homicidio en perjuicio de Deylig Enoc González y por las lesiones ocasionadas a Javier Antonio Godoy González.

Franier Osniel Hernández y Hamilton Valle

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 6 de junio de 2026 en la comunidad Casas Viejas, municipio de El Jícaro, Nueva Segovia.

El suceso se originó por rencillas personales mientras los involucrados ingerían bebidas alcohólicas, lo que desencadenó una agresión con arma blanca.

Tras cometer el delito, los señalados huyeron a bordo de una motocicleta, pero fueron capturados posteriormente por agentes de la Policía Nacional.

Entre las evidencias ocupadas por las autoridades policiales para el proceso judicial se encuentra un cuchillo, presuntamente utilizado en el crimen.

Al finalizar la audiencia, la autoridad judicial ordenó mantener el proceso penal contra ambos acusados y programó la audiencia inicial para el miércoles 24 de junio en la Sala Número Uno de los Juzgados locales.

