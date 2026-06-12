Audiencia inicial a sujeto que asesinó a su pareja de más de 20 cuchilladas en Masaya

Para el próximo 26 de junio a las 10 de la de la mañana fue programada la audiencia inicial para Walter Ramón Martínez Trujillo, de 30 años, por el femicidio en circunstancias agravantes de asesinato en contra de quien en vida fue su pareja sentimental, María Celeste Valle Meza, de 30 años.

Walter Ramón Martínez Trujillo, de 30 años

La programación de la audiencia fue realizada la mañana de este viernes por Jenny de los Ángeles García Velásquez, Jueza de Distrito Especializada en Violencia, de Masaya, quien además dictó prisión preventiva en contra del acusado.

La obrera de la maquila, María Celeste Valle Meza, murió desangrada tras recibir más de 20 cuchilladas en diferentes partes del cuerpo de parte de Walter Martínez, en el baño de la habitación número 6 del Auto Hotel “Momentos Diferentes”, de Masaya, la noche del martes 9 de junio.

María Celeste Meza Valle, de 30 años

En la acusación introducida por el licenciado Gerardo Emilio Barrera Ramírez, fiscal auxiliar del Ministerio Público, se detallan los pormenores del crimen, que fue el trágico final de una relación de pareja de 14 años, en la que predominó el maltrato físico y psicológico de Walter hacia María Celeste.

De acuerdo con familiares de la fallecida, Walter se fue a Estados Unidos hace varios años, y desde allá la mantenía amenazada, con audios que le enviaba por celular, por lo que quince días atrás ella decidió irse a vivir con su hijo a la casa de su mamá en Tipitapa, llevándose solo su ropa.

El pasado 6 de junio, Walter llamó por teléfono a María Celeste para obligarla a que llegara a recibirlo con su hijo al aeropuerto, a donde llegó deportado, y tres días después acabó con su vida, tras reclamarle por dinero que supuestamente había mandado de Estados Unidos, sumado a una infidelidad.

Al momento de ser llevado este viernes a los juzgados de Masaya, el sujeto no mostró en su rostro ninguna señal de arrepentimiento y más bien se mostró desafiante ante el personal de los juzgados, policías, periodistas y otras personas que asistieron a la audiencia.

Los familiares de María Celeste esperan que al final del proceso judicial se le dicte prisión perpetua a Walter Martínez, por haber privado de la vida a su pareja sentimental, dejando en la orfandad a un niño de 8 años.

