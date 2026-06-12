A juicio dos sujetos por traficar media tonelada de cocaína de Costa Rica hacia Honduras

Los sujetos Darwin Wilfredo Castellón Rodríguez y Jairo José Rodríguez Cruz, fueron enviados a juicio oral y público este viernes, tras ser acusados de transportar y almacenar media tonelada de cocaína que ingresó a Nicaragua procedente de Costa Rica con destino a Honduras.

Capturan a dos conduciendo camión con 440 paquetes cocaína

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la agrupación criminal introducía la droga a territorio nicaragüense por vía marítima, y luego la movilizaban en un camión modificado con compartimientos ocultos para evadir los controles policiales durante su trayecto.

Las investigaciones señalan que el acusado Darwin Wilfredo Castellón Rodríguez tenía la función de conducir el pesado vehículo cargado con la sustancia ilícita hasta una vivienda que funcionaba como bodega en el barrio El Progreso, en el municipio de Wiwilí, Jinotega.

En esa propiedad, el cargamento era recibido y resguardado por el también acusado Jairo José Rodríguez Cruz, antes de continuar su ruta hacia la frontera norte.

Durante el quiebre y allanamiento ejecutado por la Policía Nacional en el inmueble, los oficiales descubrieron en el compartimiento secreto del camión un total de 440 paquetes rectangulares de cocaína, los cuales estaban distribuidos en ocho sacos de color rojo.

Asimismo, a los señalados se les ocupó una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y 30 cartuchos, dinero en efectivo, un teléfono celular y dos camionetas Toyota Hilux que servían como apoyo logístico en las operaciones, a las cuales especialistas de criminalística les detectaron partículas de cocaína mediante peritajes químicos.

Tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez Henry Morales admitió la causa, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para ambos procesados y programó el inicio del juicio para el martes 30 de junio de 2026.

