Dictan 30 años para salvaje que asesinó y ultrajó a su ex en el barrio Jonathan González

A 30 años de prisión fue condenado el sujeto Sergio Antonio Olivares López, de 33 años, por el atroz asesinato de Anielka del Carmen Espinoza Mayorquín, de 34, perpetrado en el barrio Jonathan González, de Managua.

Juicio a Sergio Olivares por crimen de Anielka Espinoza

La sentencia fue dictada por el máster Harold Javier Leal Elías, Juez Cuarto de Distrito Penal Especializado en Violencia de Managua, tras declarar culpable al acusado, quien admitió haber cometido el delito de femicidio.

En la fase final del proceso, la madre de Anielka, doña Gertrudis del Carmen Mayorquín Saravia, exigió justicia por su hija ya que el desalmado delincuente no sólo la mató, sino que también la ultrajó después de asesinarla.

Por su parte, Jasmina del Socorro Espinoza, hermana de la víctima, le dijo al acusado que “la justicia de Dios no solo son 30 años, sino hasta el último día de tu vida”.

Según el libelo acusatorio, Sergio y Anielka fueron pareja informal entre los años 2020 y 2021, y en algunas ocasiones él se quedaba a dormir en la casa de ella mientras el papá andaba laborando como vigilante de un colegio.

Sergio Antonio Olivares López, de 33 años

Se afirma que, desde el principio, la pareja tuvo problemas ya que él la acusaba de serle infiel lo que originaba rupturas y el posterior retorno a su relación de pareja.

Sin embargo, esa relación de pareja terminó y quedaron como amigos, aunque Sergio Olivares nunca dejó de sentir celos enfermizos hacia Anielka, lo cual lo llevó a buscar como matarla al no poder tenerla más.

El 15 de octubre del año pasado, a las 9 de la noche Sergio Olivares llegó a la casa de Anielka llevando en su mochila una navaja de 21 centímetros de largo y luego de que ella le abrió la puerta, ingresó al porche y luego a la sala.

Minutos después, Anielka fue a su cuarto siendo seguida por Olivares, quien aprovechando que estaba desprevenida, se colocó de frente y le asestó múltiples estocadas en el cuello cortándole la arteria carótida y la vena yugular derecha.

Luego, asegurándose que estaba muerta, en total menosprecio y como último acto de control sobre el cuerpo de la víctima, Olivares procedió a someterla a sus bajos instintos, lo cual fue comprobado con el dictamen forense.

Sergio Antonio Olivares deberá de cumplir su sentencia en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, de Tipitapa, la cual concluirá el 15 de octubre del año 2055.

El juez Harold Javier Leal también ordenó que el condenado se someta a programas de orientación, atención y prevención que disponga el sistema penitenciario para modificar las conductas violentas y evitar la reincidencia

Anielka del Carmen Espinoza laboraba como contadora de la Federación de Atletismo, adscrita al Instituto Nicaragüense de Deportes, y su atroz crimen causó gran conmoción en compañeros de labores y población en general.

