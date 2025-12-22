Ante aparición de nuevos elementos, reprograman juicio por crimen de Anielka Espinoza

Para el 26 de enero de 2026 fue reprogramada la audiencia de juicio oral y público en contra del sujeto Sergio Antonio Olivares López, de 33 años, quien fue acusado por el atroz crimen en perjuicio de Anielka del Carmen Espinoza Mayorquín, de 34 años.

Juicio a Sergio Olivares por crimen de Anielka Espinoza

La reprogramación fue realizada por el doctor Harold Javier Leal Elías, Juez Cuarto Especializado en Violencia de Managua, el pasado 9 de enero durante una audiencia de modificación de la acusación, preparatoria de juicio y ampliación de intercambio de información y pruebas.

Además de la postergación del juicio que se había programado inicialmente para el 18 de diciembre, también se fijó la audiencia preparatoria para el 14 de enero del 2026, a las 10:30 minutos de la mañana, en la sala 10 del Complejo Judicial Central Managua.

En la audiencia de modificación de la acusación, realizada en presencia del procesado mediante video conferencia, se ofrecieron nuevos elementos de prueba periciales, ampliación del dictamen médico legal post mortem y mejoramiento en la calidad de los videos, entre otros.

En un informe de estudios biológicos realizado el 19 de noviembre, se encontró que el perfil genético encontrado en la víctima coincide con el de Sergio Antonio Olivares López, lo cual establece que la víctima fue agredida por el acusado.

Anielka del Carmen Espinoza Mayorquín fue encontrada asesinada con signos de extrema violencia dentro de su cuarto, en la casa que habitaba en el barrio Jonathan González, del Distrito I de Managua, el 15 de octubre pasado.

Durante la audiencia inicial, la señora Gertrudis Mayorquín Saravia pidió que se le aplique la pena máxima a Sergio Antonio Olivares López, a quien le dijo: “Quiero que me diga…por qué me la mataste?, ¿Cuál fue el odio que me le puso a mi hija? Cuando una mujer no quiere nada con un hombre, uno se retira”.

“Pido justicia, que me le echen lo que le tienen que echar y si es posible que se muera en la cárcel”, agregó doña Gertrudis.

Durante la audiencia inicial, el abogado defensor solicitó que al acusado se le garantice el acceso a su medicamento adecuado ya que padece de una enfermedad que causa inmunosupresión.

Anielka del Carmen laboraba como contadora de la Federación Nicaragüense de Atletismo adscrita al Instituto Nicaragüense de Deportes y había conocido a su asesino hace dos años, cuando estudiaban inglés.

Según la acusación, la infortunada fue ultimada de cuchilladas en el cuello y el tórax por Sergio Olivares quien entró sin permiso a su casa solo para asesinarla debido a que estaba obsesionada por ella.

