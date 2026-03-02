43 años de prisión a ex lanzador del Bóer Heberto Pérez por asesinato de profesor

El Juez Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua, doctor Ángel Jeancarlos Fernández, dictó 43 años de prisión al ex lanzador del Bóer, Heberto Pérez Gutiérrez, de 26 años, por el asesinato del profesor Oswaldo René López Meynard, tenencia ilegal de armas y asesinato en grado de frustración en perjuicio de Oswaldo Moisés López Plasencia, hijo de la víctima.

Heberto de Jesús Pérez Gutiérrez, ex lanzador de los Indios del Bóer

El judicial detalló que sentencia a 24 años de prisión a Heberto Pérez, por el asesinato del profesor Oswaldo López, otros 19 años, por el asesinato frustrado de Oswaldo Moisés López, así como 11 meses por tenencia ilegal de armas, para un total de 43 años y 11 meses de cárcel.

Sin embargo, el juez explicó que de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política de Nicaragua, Heberto Pérez Gutiérrez, solo cumplirá 30 años.

La fiscalía demostró en juicio que el sangriento hecho ocurrió a los 20 minutos de la madrugada del 18 de agosto del 2024, cuando el profesor caminaba con su hijo y Aneschka López Zapata, esposa de Oswaldo Moisés hacia su casa ubicada en Jardines de Veracruz, Distrito V de Managua.

A media cuadra de llegar a su casa, cuando cruzaban la calle, el taxi en que viajaba de pasajero Heberto Pérez y que era conducido por Gerald Josué Campos Morales, casi atropella a Oswaldo Moisés, por lo que este procedió a reclamar.

Eso molestó al conductor Gerald Campos y Heberto Pérez, quienes procedieron a insultar a Oswaldo Moisés y de manera desafiante detuvieron la marcha del vehículo, por lo que Oswaldo Moisés se armó de dos piedras.

En ese momento Gerald Campos retrocedió el vehículo y se detuvo frente a los afectados, mientras Heberto Pérez sacó una pistola y le disparó a Oswaldo Moisés, sin impactarle.

Luego volvió a detonar el arma hiriendo en el abdomen al profesor quien murió segundos más tarde, luego de expresarle a su hijo que lo quería mucho.

