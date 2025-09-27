Las masacres en cárceles vuelven a sacudir a Ecuador con más de 30 muertos en tres días

Un nuevo episodio de violencia carcelaria en Ecuador deja 17 presos muertos en Esmeraldas, sumando 30 en tres días y expone el control de bandas dentro de las prisiones.

Durante un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel de Esmeraldas, al norte de Ecuador, masacre carcelaria dejó al menos 17 presos muertos, elevando a 30 la cifra de fallecidos en solo tres días.

El hecho ocurrió en la madrugada cuando se registraron balaceras y gritos en el centro de reclusión costero, donde los reos habrían utilizado armas de fuego y armas blancas, según informes oficiales.

La institución penitenciaria de Esmeraldas, con capacidad para 1 100 internos pero sobrepoblada con más de 1 400 en años anteriores, fue escenario del episodio más reciente de violencia dentro del sistema de cárceles ecuatoriano.