Feroz incendio devora varias embarcaciones en un puerto de Ecuador

Un devastador incendio se ha declarado este sábado en el Puerto de Manta, en la provincia ecuatoriana de Manabí, tras registrarse varias explosiones al mediodía, recogen medios locales.

Según datos preliminares de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el incidente causó dos heridos, mientras que ocho embarcaciones resultaron destruidas.

La entidad informó que la Capitanía del Puerto coordina las labores en el lugar, mientras se articulan acciones para movilizar remolcadores y personal del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, señaló que se están coordinando con las autoridades locales la evaluación de daños y el análisis de necesidades. «La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo y seguimiento permanente del evento», agregó.