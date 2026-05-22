¡Insólito! Primera dama de Ecuador consiguió su título en seis meses

La obtención del título universitario de Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, ha desatado una intensa polémica en el país. Luego que ella misma anunciara en sus redes sociales que culminó sus estudios de Comunicación en la Universidad Hemisferios, todo en un solo semestre.

Ante la ola de críticas, el presidente Noboa rompió el silencio mediante una carta pública donde, entre otros temas, aseguró que el título de su esposa fue «legalmente obtenido».

En la misiva dirigida al país, subrayó que «el título no hace a la persona» y recordó que, pese a sus propios cuatro títulos en universidades de prestigio, lo que lo llevó a la presidencia fueron la “disciplina, la empatía”.

La polémica comenzó el 13 de mayo, cuando Valbonesi anunció que había terminado sus estudios en Comunicación. Los internautas señalaron que habían transcurrido menos de nueve meses desde su inscripción, pese a que la carrera suele durar al menos cuatro años.

El caso de Lavinia Valbonesi abre un debate sobre los mecanismos de validación profesional en Ecuador.