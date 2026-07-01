Una brutal agresión contra una menor de edad ha encendido las alarmas en Buenos Aires, Argentina, donde una adolescente de 14 años fue víctima de una feroz golpiza propinada por otras tres menores en el patio de una vivienda ubicada en la localidad de Vedia, lo que ha desatado una investigación judicial.

El ataque, ocurrido el pasado sábado, quedó registrado en un video que se ha viralizado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo las agresoras insultan a la víctima y la golpean salvajemente con puñetazos, patadas e incluso con un palo que llegó a quebrarse debido a la fuerza de los impactos.

Avances de la investigación judicial y allanamientos en Vedia

La gravedad del hecho motivó la intervención de la justicia argentina. Hasta el momento, las autoridades policiales y judiciales han ejecutado tres allanamientos en domicilios vinculados a las presuntas agresoras con el fin de recolectar elementos de prueba para la causa.

Respecto al estado de la víctima, se informó que recibe atención médica debido a la gravedad de las lesiones físicas. Además, la adolescente ya se encuentra recibiendo atención psicológica especializada.

El caso ha reabierto el debate social en el país sobre la violencia escolar y juvenil, así como la responsabilidad legal de los menores de edad en delitos de lesiones graves.