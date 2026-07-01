La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles un período de duelo nacional de siete días en memoria de los miles de víctimas fatales que dejaron los devastadores terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

La medida oficial entrará en vigencia a partir de este miércoles 1 de julio a las 6:00 de la tarde (hora local), suspendiendo temporalmente actos festivos oficiales y ordenando que la bandera nacional permanezca a media asta en todos los edificios públicos e instalaciones militares del país.

«Abrazamos a quienes sufren esta tragedia»

La mandataria venezolana utilizó sus redes oficiales para enviar un mensaje de solidaridad a la población y reiterar el despliegue de los cuerpos de seguridad e infraestructura del Estado en las zonas más afectadas por la catástrofe.

«En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos», expresó Rodríguez a través de Telegram.

Contexto de la emergencia en Venezuela

El decreto de duelo nacional se produce en paralelo a las intensas labores de rescate y remoción de escombros que aún se mantienen en diversas regiones del país.

El evento, catalogado por los expertos como un «doblete sísmico» (dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 con apenas 39 segundos de diferencia), es ya el movimiento telúrico más potente y destructivo registrado en Venezuela en los últimos 126 años. El último balance oficial de las autoridades reporta.