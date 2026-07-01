Hombre sin identificar muere tras accidente en Siuna

Las autoridades médicas del Hospital Carlos Centeno hicieron un llamado urgente a los habitantes de Siuna, Triángulo Minero, y comunidades vecinas para lograr la ubicación de los familiares de un ciudadano que murió sin ser identificado.

Desconocido fallece tras sufrir accidente vial en Siuna

El hombre se rindió ante la muerte a las 4 de la madrugada de este miércoles a causa de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance vial ocurrió la noche del pasado lunes 29 de junio, frente al cementerio municipal de Siuna, lugar de donde fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

El infortunado era moreno, delgado, pelo corto negro, barba rala y en los dientes delanteros superiores tenía coronas de oro.

Las autoridades del hospital solicitaron a cualquier persona que tenga un familiar desaparecido con características similares, o que posea información que ayude a reconocerlo, presentarse a la brevedad posible en las instalaciones del Hospital Carlos Centeno para realizar los trámites legales correspondientes.