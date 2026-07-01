Venezuela eleva a 2.295 los muertos por doble terremoto

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, proporcionó este miércoles un nuevo balance oficial sobre el impacto de la catástrofe que sacudió al país. De acuerdo con el reporte, la cifra de víctimas fatales ascendió a 2.295 personas fallecidas a consecuencia de la dupla sísmica registrada el pasado 24 de junio.

El informe detalla el enorme desafío humanitario y de salud pública que enfrenta la nación suramericana, donde los centros asistenciales y los equipos de rescate continúan desplegados en las regiones más afectadas por el colapso de infraestructuras críticas.