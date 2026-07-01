Motociclista caraceño muere en choque en Santo Tomás, Chontales

El señor Eduardo José Rodríguez Mendoza, de 65 años, falleció de forma instantánea la mañana de este miércoles en accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera que comunica a los municipios de Santo Tomás y Villa Sandino, en Chontales.

Eduardo José Rodríguez Mendoza, de 65 años

Al momento del percance vial, la víctima fatal, quien era originaria del barrio El Panamá, del municipio El Rosario, departamento de Carazo, se movilizaba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los informes del hecho, Rodríguez Mendoza colisionó contra un camioncito que circulaba por la zona.

Debido a lo violento del impacto, el adulto mayor sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el propio lugar del accidente.

Tras el choque, el conductor del camioncito perdió el control del automotor, lo que provocó que se saliera de la vía y terminara estrellándose contra un árbol situado a orilla de la carretera.

Al sitio de la tragedia se presentaron agentes del área de Tránsito de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones, entrevistar a posibles testigos y realizar el levantamiento de evidencias para determinar las responsabilidades del caso.