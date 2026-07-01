Hombre cae a abismo de 20 metros en Tipitapa y resulta grave

El ciudadano Jeysson Josué Ordóñez Mejía, de unos 40 años resultó con lesiones de consideración tras precipitarse en un abismo de aproximadamente 20 metros de profundidad en la comarca Las Maderas, Tipitapa, la noche de ayer martes.

Hombre resulta severamente lesionado tras caer a un abismo en Las Maderas

A causa de la fuerte caída, Ordóñez Mejía sufrió un trauma cerrado en la rótula derecha, una herida abierta en la parte anterior de la cabeza a nivel de la ceja, un hematoma en el ojo derecho y dislocación mandibular.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance, así como los factores que provocaron que el ciudadano cayera al precipicio.

Efectivos de los Bomberos Unidos de Las Maderas y de San Benito se movilizaron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate y brindarle la atención prehospitalaria necesaria.

Posteriormente, los miembros del cuerpo de socorro trasladaron de urgencia al lesionado hacia el Hospitalito Yolanda Mayorga, en el municipio de Tipitapa, para que recibiera atención médica especializada.