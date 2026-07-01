En medio del dolor y la carrera contrarreloj, un rayo de esperanza conmueve a Venezuela. Una joven de 25 años dio señales de vida tras permanecer seis días atrapada bajo los escombros provocados por el devastador «doblete sísmico» que azotó la zona centro-norte del país el pasado 24 de junio.

Decenas de rescatistas y voluntarios fueron captados este 28 de junio al realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas y de remoción de escombros, en una zona afectada por los terremotos del pasado miércoles, en Tanaguaneras (La Guaira, Venezuela). EFE/Henry Chirinos

El impactante hallazgo se registró durante la madrugada de este miércoles en el estado La Guaira, la región más golpeada por el desastre. La víctima fue localizada con vida debajo de las ruinas de una residencia colapsada en las inmediaciones de la Plaza Tanaguarena.

Una respuesta en el último minuto

De acuerdo con la información preliminar que se ha viralizado en redes sociales, la joven logró responder a los llamados desesperados de su padre y del grupo de voluntarios civiles y cuerpos de socorro. El milagroso contacto ocurrió justo en el momento en que las autoridades se disponían a dar por terminadas las labores de búsqueda en ese cuadrante.

«Una muchacha respondió a todo y está con vida y están intentando sacarla», relató conmovido uno de los testigos en el material audiovisual difundido en plataformas digitales. «Oren mucho por ella… cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas», añadió.

Los equipos de ingeniería y rescate especializado concentran a esta hora todos sus esfuerzos y herramientas de corte en la estructura colapsada para lograr la extracción segura de la sobreviviente.

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El rescate de esta joven se produce en un escenario crítico para Venezuela. En esta jornada, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, decretó siete días de luto nacional, cuando la nación reporta casi 2 mil fallecidos y más de 10 mil heridos.