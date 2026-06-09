Lluvias en Ecuador dejan 19 fallecidos y más de 119.000 afectados en lo que va de 2026

Diecinueve personas fallecidas, 34 heridas y 119.132 afectadas es el saldo que deja hasta el momento la intensa temporada invernal que golpea a Ecuador desde el pasado 1 de enero, informó este martes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) del país.

Según el último balance de daños, hasta este 9 de junio se han registrado 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias en las 24 provincias del país andino, con afectaciones en 208 cantones (municipios) y 780 parroquias.

Entre los eventos más recurrentes se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica, vendavales, hundimientos, aluviones y colapsos estructurales, detalló la entidad.

La dependencia contabilizó a escala nacional, 19.943 personas damnificadas, 293 viviendas destruidas y 34.536 afectadas, además de que se han destruido 33 puentes, mientras 882 instituciones educativas tienen daño funcional.