Al menos un muerto por la explosión de un carro frente a un centro comercial en Ecuador

El estruendo fue muy fuerte. Se escuchó en varios sectores del norte de la ciudad.

La explosión de una camioneta, que posteriormente quedó envuelta en llamas afuera de un edificio sobre la avenida José Joaquín Orrantia, cerca del centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, alarma a cientos de ciudadanos la noche de este martes 14 de octubre.

De manera preliminar, el Cuerpo de Bomberos ha informado que una persona falleció y otras dos resultaron heridas por la explosión. La detonación ocurrió alrededor de las 18:30. Hay además varios vehículos y edificaciones con daños.

Inicialmente, el vehículo estaba envuelto en llamas. Según videos difundidos en redes sociales, las víctimas grababan el incendio. Luego se produjo la explosión, que habría sido provocada presuntamente por un tanque de gas.