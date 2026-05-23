China: explosión en una mina de carbón deja al menos 90 muertos y varios desaparecidos

Una explosión de gas en una mina de carbón de la provincia de Shanxi, en el norte de China, causó la muerte de al menos 90 personas y dejó a decenas atrapadas bajo tierra, según informaron el sábado medios estatales.

Unos 247 trabajadores se encontraban bajo tierra en el momento de la explosión, que se produjo a las 19:29 (hora local) del viernes en la mina de carbón de Liushenyu, en la provincia de Shanxi, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

La mayoría de los mineros fueron rescatados y llevados a la superficie el sábado por la mañana, informó la misma agencia.

Más de 120 personas fueron hospitalizadas para recibir tratamiento por exposición a gases tóxicos, principalmente mediante oxigenoterapia hiperbárica. Los centros médicos destinaron también psicólogos para atender a los supervivientes.