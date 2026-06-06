Al menos siete personas murieron durante una explosión de una mina en Colombia

Los equipos siguieron trabajando hasta que las siete víctimas fueron recuperadas, pese a las esperanzas iniciales de encontrarlos con vida.

La cadena de radio colombiana FM comunicó este sábado que, después de una potente explosión reportada el jueves, siete individuos fallecieron en la mina La Vega, ubicada en el municipio colombiano de Sutatausa.

El Cuerpo de Bomberos local comunicó que las labores de rescate han terminado tras múltiples horas de búsqueda.

Los servicios de socorro se desplazaron al área cuando los vecinos del sector advirtieron sobre la explosión en el complejo minero y fue declarada la emergencia a mediodía.

Las autoridades, al principio, conservaron la fe de hallar a los obrero atrapados con vida.

Sin embargo, esa esperanza se desvaneció la noche del jueves mismo, cuando los rescatistas encontraron el primer cadáver.

Los equipos siguieron trabajando sin descanso hasta que las otras seis víctimas fueron recuperadas.