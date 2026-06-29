Daveigh Chase, actriz de “El Aro”, murió a causa del SIDA, según informe forense

La actriz estadounidense Daveigh Chase, conocida mundialmente por interpretar a Samara Morgan en la película de terror “El Aro” y por darle voz a Lilo en “Lilo & Stitch”, falleció el pasado 16 de junio a los 35 años.

Un informe forense reveló que la causa oficial de su muerte fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), además de señalar el consumo crónico de múltiples sustancias como un factor que influyó en su estado de salud.

De acuerdo con el reporte médico, la actriz enfrentó complicaciones de salud antes de su fallecimiento, entre ellas infecciones graves que requirieron atención hospitalaria. Su muerte fue determinada como natural.

Daveigh Chase alcanzó la fama desde muy joven y dejó una huella en la industria del entretenimiento con personajes que se volvieron memorables. Aunque en los últimos años se mantuvo alejada de los escenarios, sus actuaciones como la terrorífica Samara y la entrañable Lilo permanecen en la memoria de sus seguidores.