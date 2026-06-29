Harry Styles se desploma en el escenario durante concierto en Wembley en medio de una ola de calor

El cantante británico Harry Styles causó preocupación entre sus seguidores luego de sufrir un inesperado momento durante su concierto en el estadio de Wembley, en Londres. El artista se encontraba frente a miles de fanáticos cuando, en medio de su presentación, cayó al suelo del escenario, generando sorpresa y tensión entre los asistentes.

El incidente ocurrió mientras Styles realizaba su espectáculo bajo las altas temperaturas provocadas por una ola de calor que afectaba la zona, con un ambiente complicado tanto para el público como para los artistas. En las imágenes compartidas por algunos asistentes se observa al cantante intentando recuperarse mientras el equipo de producción permanecía atento a su estado.

Tras unos segundos, Harry Styles logró levantarse y continuar con el concierto, demostrando que podía seguir con la presentación. El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde sus seguidores compartieron mensajes de preocupación y apoyo al cantante.

A pesar del susto, el artista completó su actuación y mantuvo la energía del espectáculo. Sus fanáticos destacaron la profesionalidad de Styles al regresar al escenario luego del incidente y continuar con la celebración musical en Wembley.