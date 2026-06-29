Pasarela Masaya 2026 celebra la moda y la identidad

La plataforma Nicaragua Diseña realizó con éxito este 25 de junio la Pasarela Masaya 2026 en la Antigua Estación del Ferrocarril.

Nicaragua Diseña celebra la moda y la identidad en Pasarela Masaya 2026

El evento reunió a diseñadores nacionales, artistas y familias nicaragüenses en una gala dedicada a proyectar la moda, la creatividad y la identidad cultural de la denominada Ciudad Creativa.

La apertura artística estuvo impregnada de folclore gracias a la Escuela de Danza de Masaya, la cual interpretó la tradicional Danza de la Negra al son de la marimba.

Este emotivo arranque dio paso a la exhibición de colecciones que rindieron homenaje al valor artesanal de la región, destacando el talento de reconocidos creadores como Soraya Membreño, Silvio Cerda, Bordados Marisol, Alexander García, Belkis Dalisma, Victoria Pozo, Jenny Flores y el Colectivo Arista.

El acto de inauguración contó con la presencia de las autoridades locales y representantes de la plataforma de moda, entre ellas la alcaldesa Janina Noguera, la secretaria política Guiomar Irías, junto a Isabel Sánchez y Paola Pinell por parte de Nicaragua Diseña.

Durante las intervenciones se enfatizó el crecimiento del diseño local y la importancia de seguir abriendo espacios que impulsen las expresiones culturales nicaragüenses.

Finalmente, esta edición de la Pasarela Masaya se desarrolló con el respaldo de la Alcaldía Municipal y la Procuraduría para las Municipalidades.

Con este esfuerzo conjunto, la iniciativa se consolida como un escenario clave para la promoción del arte y el Modelo de Economía Creativa promovido por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.



