Alejandro Fernández revela cómo enfrenta la depresión y la ansiedad

El cantante mexicano Alejandro Fernández habló de manera abierta sobre su salud mental y reveló que ha enfrentado momentos de depresión y ansiedad a lo largo de su vida.

El intérprete de “El Potrillo” explicó que después de vivir etapas difíciles, como la pérdida de su padre, Vicente Fernández, buscó apoyo para aprender a manejar estos procesos emocionales.

Alejandro Fernández destacó la importancia de cuidar la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. El artista señaló que actualmente trabaja en su bienestar y que es importante dejar atrás los prejuicios sobre hablar de estos temas.

El cantante también reflexionó sobre la vida de los artistas, asegurando que detrás de los escenarios y la fama también existen momentos complicados. Con sus declaraciones, buscó crear conciencia sobre la importancia de hablar de la depresión y la ansiedad.