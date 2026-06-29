Lionel Richie se encuentra estable tras abandonar inesperadamente un concierto

El cantante estadounidense Lionel Richie generó preocupación entre sus seguidores luego de abandonar inesperadamente el escenario durante un concierto en Minnesota, Estados Unidos, tras sentirse mal mientras realizaba su presentación.

El artista se encontraba interpretando uno de sus temas cuando comenzó a sentirse mareado, por lo que decidió sentarse y posteriormente retirarse del espectáculo.

Tras el incidente, su equipo informó que Richie se encuentra estable y que los médicos recomendaron descanso y recuperación antes de continuar con sus próximas presentaciones. Debido a esta situación, algunas fechas de su gira fueron pospuestas mientras el intérprete de grandes éxitos continúa con su recuperación.

El momento causó inquietud entre sus fanáticos, quienes expresaron su apoyo y buenos deseos para el cantante. Su equipo aseguró que espera regresar pronto a los escenarios para continuar con sus presentaciones.