Baja 0.08% el Índice de Precios al Consumidor en Nicaragua

Los precios al consumidor registraron una ligera disminución durante mayo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La inflación mensual, se ubicó en menos 0.08%, reflejando una reducción moderada en el costo de algunos bienes y servicios.

El reporte precisa que la inflación acumulada alcanzó el 2.04%, mientras que la inflación interanual se situó en 3.72%. Y la inflación interanual fue de 3.23%.

La disminución de precios estuvo impulsada principalmente por la baja en alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Estos resultados reflejan un comportamiento estable de los precios en la economía nacional, con una tendencia de moderación inflacionaria durante el mes de mayo 2026.

