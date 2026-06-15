Exportaciones de fauna silvestres y recursos naturales generan más de 3.6 millones de dólares

Un total de 3 millones 661 mil 603 dólares en ingresos generó la exportación de fauna silvestre reproducida en zoocriaderos, caracol rosado y granadillo en Nicaragua durante los meses de abril y mayo de 2026.

Rana arbórea de ojos rojos sobre una superficie.

La actividad fue regulada y autorizada por el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).

Durante este período se emitieron 77 permisos ambientales para la comercialización internacional de 20,000 especímenes pertenecientes a 15 especies distintas.

Entre las principales destacan la rana de ojos rojos, pichete verde, cola chata, gallego verde, ranita de vidrio y boa, las cuales tuvieron como destino mercados de países como Francia, México y Tailandia.

Estas exportaciones se ejecutaron en estricto cumplimiento de las normativas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), garantizando el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad nacional.