Mercadito Pyme Mundialista reúne a emprendedores nicaragüenses en Walmart

Pequeñas y medianas empresas nicaragüenses participan este viernes 12 y sábado 13 de junio en el Mercadito Pyme Mundialista, una iniciativa de Walmart Centroamérica que combina degustaciones, entretenimiento familiar, fútbol y una vitrina comercial para marcas locales.

Mercadito Pyme Managua: 2 días y 6 horas Walmart

La actividad se realiza en la tienda Walmart Carretera Sur, en Managua, donde los visitantes podrán conocer productos elaborados por pymes nacionales, entre ellos alimentos, bebidas, textiles, artículos de consumo y propuestas innovadoras.

El evento forma parte del programa “Una Mano para Crecer”, impulsado por Walmart para acompañar a proveedores pyme con capacitación, asesoría técnica y herramientas que les permitan mejorar su competitividad.

Entre las empresas participantes se encuentran Del Cafetal, con café; Biibii, con miel; Panadería El Creador; El Castillo del Cacao, con chocolate; El Secreto de Mamá, con jaleas de chile; y Rosquillas Jazmina.

Katherine Jiménez, líder del programa de apoyo a las pymes de Walmart Centroamérica, destacó que el Mercadito no solo funciona como una plataforma comercial, sino también como una oportunidad para que las marcas se acerquen a nuevos consumidores.

La ejecutiva explicó que este espacio permite a las empresas participantes fortalecer su posicionamiento, interactuar con clientes potenciales y mostrar la calidad e innovación de sus productos.

Durante ambos días, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, las familias podrán disfrutar música, animación, pintacaritas para los más pequeños, encuestas, ruleta de premios y degustaciones.

Este año, el Mercadito incorpora además actividades inspiradas en la fiebre del fútbol, para que los visitantes vivan un ambiente más alegre y mundialista.

Los asistentes podrán seguir transmisiones de partidos, participar en intercambios de postales coleccionables de la FIFA y poner a prueba su puntería en dinámicas de tiros de penales.

La agenda futbolera incluye este viernes, de 1:00 a 3:00 de la tarde, el partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina.

El sábado, también de 1:00 a 3:00 de la tarde, se transmitirá Qatar vs. Suiza, y de 3:00 a 5:00 de la tarde, el encuentro Brasil vs. Marruecos.

Con esta edición mundialista, Walmart busca fortalecer los encadenamientos productivos y abrir nuevas oportunidades para que las pequeñas empresas amplíen su alcance en el mercado.

La compañía continuará impulsando espacios que acerquen a los emprendedores con los consumidores, mientras las familias nicaragüenses disfrutan una experiencia que mezcla compras, sabores locales y pasión futbolera.