Comercial Filadlefia ofrece amplia gama de obsequios para Papá

Atención a quienes tienen a su papá con vida, y desean festejarlo en su día el próximo 23 de junio, Comercial Filadelfia, te ofrece varias opciones, como televisores desde 32 hasta 100 pulgadas para que disfrute en casa del Mundial de Fútbol 2026.

Comercial Filadelfia lanza ofertas por Día del Padre

Norvin Connor, vendedor senior de Comercial Filadelfia, dijo que tienen todas las marcas disponibles en televisores, parlantes, cafeteras, abanicos de pedestal y aéreos, camas y otros artículos para papá.

Tu Nueva Radio YA, celebrará a los papás, con el tradicional Concurso del Papá Panzón 2026, y otras dinámicas para regalar a ese papá responsable, protector, amoroso y respetuoso de su familia.

Comercial Filadelfia, miembro de la familia de patrocinadores del Papá Panzón 2026, te espera de lunes a sábado, en horario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de la Caimana 3 cuadras al lago, mano izquierda, en el Mercado Oriental.

