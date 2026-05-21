Lotería Nacional entregará más de 77 millones de córdobas en sorteo “Mamá, Amor Inigualable”

A pocos días de celebrar el Día de las Madres nicaragüenses, Lotería Nacional ya está lista para su esperado Sorteo Especial de Mamá, una edición que repartirá más de 77 millones de córdobas en premios, incluyendo el espectacular “gordo” de 33 millones de córdobas, pensado para homenajear a las reinas del hogar.

Amílcar Duarte, gerente de producción, y Oliver Mora, responsable de mercadeo de Lotería Nacional, invitaron a la población a probar su suerte; El billete completo tiene un valor de dos mil 400 córdobas, mientras que el vigésimo cuesta apenas 120 córdobas.

Además del premio mayor, este año habrá dinámicas especiales y rifas adicionales, incluyendo dos televisores de 50 pulgadas para quienes compren cinco vigésimos y publiquen su selfie con el billete en redes sociales.

Los participantes serán agregados a una base de datos y los ganadores se darán a conocer durante el sorteo.

Como dato curioso, Duarte y Mora indicaron que en los últimos 19 años las terminaciones ganadoras más frecuentes han sido el número 1, que ha salido cuatro veces, seguido del 4, con tres apariciones; mientras que los números 2 y 6 nunca han caído, lo que añade más emoción y expectativa a este esperado sorteo dedicado a mamá.

El sorteo se realizará el próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.