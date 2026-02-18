Lotería Nacional entrega en Estelí premio mayor de 8 millones de córdobas

La sucursal de Lotería Nacional en el «Diamante de la Segovia» celebró la caída del primer premio mayor de la semana en este departamento, por un monto de 8 millones de córdobas.

Estelí celebra premio mayor de 8 millones en Lotería Nacional

La licenciada Deydania Toruño, gerente de la sucursal de Lotería Nacional en Estelí, informó que el premio fue vendido de forma fraccionada, lo que permitió que múltiples familias resultaran favorecidas con este importante ingreso económico.

Durante la mañana de hoy, las oficinas de la Lotería ya hicieron efectivo el pago de la primera parte del premio a uno de los ganadores que se presentó a realizar el cobro.

Según Deydania, este tipo de resultados no solo solventa las necesidades de los clientes, sino que dinamiza la economía local al fomentar la inversión en negocios que generan empleos a terceras personas.

Asimismo, destacó que la entrega de estos premios refuerza la credibilidad y transparencia institucional ante sus concesionarios y el público general.

El billete ganador fue distribuido por Andrea Delina Rocha y Wilfredo Antonio Araujo Rocha.

Wilfredo, quien tiene aproximadamente 30 años de experiencia como vendedor ambulante en toda la ciudad de Estelí, expresó su alegría al saber que su labor benefició a personas con necesidades económicas.

Por su parte, la señora Rocha, quien ha vendido el premio mayor en dos ocasiones, invitó a la población a seguir comprando con confianza, resaltando que la lotería sigue siendo una bendición económica para las familias del norte del país.

