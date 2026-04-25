Home Lighting te ofrece luminarias y otros accesorios para embellecer tu hogar

En el Centro de Convenciones Olof Palme, hoy sábado y mañana domingo, en que se desarrolla la Séptima Feria Nacional de la Vivienda, Home Lighting by Cubas Eléctrica S.A., te ofrece lámparas, ventiladores y luminarias para exteriores.

Suany Palacios, destacó que en la feria están hay accesorios exclusivos y precios de feria, como las luminarias para el patio de carga solar, espejos electrónicos para sanitarios y salas, con sistema para regular el color de la luz y la intensidad.

Con Home Lighting by Cubas Eléctrica S.A., puedes adquirir lo que gustes de manera presencial o virtual para el hogar y los negocios, llamando al 8433-2612, y llegando a la Feria de la Vivienda, en los stands 23, 24 y 25, de horario de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Centro de Convenciones Olof Palme.