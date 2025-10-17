Grupo El Chele premia fidelidad de sus clientes con entrega de un carro Changan a señora leonesa

El Grupo El Chele realizó este viernes la entrega oficial de un vehículo marca Changan modelo Alsvin a la afortunada ganadora de la promoción “Llegás por uno, salís con dos”.

La dinámica se desarrolló del 28 de julio al 16 de agosto, y tuvo su gran cierre el pasado 4 de octubre con una tómbola digital transmitida en vivo a través de las redes sociales de la empresa.

La ganadora fue doña Maribel López Reyes, originaria del departamento de León, quien se convirtió en la feliz propietaria de un Changan Alsvin 2026, además del vehículo Changan CS15 que compró durante la feria.

“Esto es increíble, emocionante, no hay palabras para describirlo, pero eso solo lo da Autolote El Chele”, expresó la emocionada ganadora, quien aseguró que sus nuevos automóviles también le servirán para impulsar su emprendimiento y facilitar su vida cotidiana.

Durante la entrega, la licenciada Valeria Solís, directora de Mercadeo del Grupo El Chele, agradeció a los clientes por su confianza y explicó la mecánica de la promoción:

“Los clientes debían reservar y finalizar su compra antes del 3 de octubre para participar. La tómbola fue completamente digital y todas las marcas del Grupo participaron: Isuzu, Changan, JAC, Ford y KGM”.

Solís también adelantó que para los últimos meses del año el Grupo El Chele prepara nuevas sorpresas.

“Queremos seguir premiando a nuestros clientes, no necesariamente con otro vehículo, pero sí con beneficios adicionales para que haya más ganadores”, añadió.

El Grupo El Chele ofrece una amplia variedad de vehículos, desde sedanes hasta camiones de 19 toneladas, con opciones para todos los presupuestos y financiamiento disponible con la banca nacional.

Sus sucursales están ubicadas en Galerías Santo Domingo, Altamira, y la Rotonda Universitaria, con horarios accesibles para los clientes, incluyendo atención los fines de semana.