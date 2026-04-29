Gira de Lotería Nacional «Mamá, Amor Inigualable» llega a Boaco

La Gira de Lotería Nacional junto a La Nueva Radio Ya hizo escala este miércoles en el departamento de Boaco, llevando entusiasmo y muchas oportunidades de ganar con el esperado sorteo “Mamá, Amor Inigualable”, programado para el próximo 26 de mayo.

33 Millones: Lotería Nacional en Ocotal y Estelí

En esta edición especial, el premio mayor será de 33 millones de córdobas.

El valor del vigésimo es de 120 córdobas, mientras que el billete completo tiene un costo de 2 mil 400 córdobas, brindando diferentes opciones para participar.

La jornada arrancó en el Parque José Nieborowski, donde familias enteras se acercaron para disfrutar de la animación, adquirir sus billetes y sumarse a las dinámicas de La Nueva Radio Ya.

Este viernes la Gira de Lotería Nacional y La Nueva Radio Ya, llegará por la mañana al mercado de Ocotal, en Nueva Segovia, y por la tarde estaremos en el Parque Central de la ciudad de Estelí.

