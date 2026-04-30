Gira de Lotería Nacional «Mamá, Amor Inigualable» finaliza en Estelí

La Gira de Lotería Nacional junto a La Nueva Radio Ya, promocionando el sorteo “Mamá, Amor Inigualable”, programado para el próximo 26 de mayo, finalizó la tarde de este jueves en Estelí.

33 Millones Nicaragua: Gira Lotería finaliza en Estelí

Desde horas tempranas, la unidad móvil de la Nueva Radio Ya también visitó Ocotal, Nueva Segovia, para deleitar a los compradores de Lotería Nacional de muchas dinámicas y premios.

El sorteo del próximo 26 de mayo dedicado a mamá tiene como premio mayor 33 millones de córdobas.

El valor del vigésimo es de 120 córdobas, mientras que el billete completo tiene un costo de 2 mil 400 córdobas, brindando diferentes opciones para participar.

La Gira de Lotería Nacional llevó cientos de premios en 12 departamentos de Nicaragua, entre ellos Rivas, Carazo, Granada, Masaya, Chinandega, León, Managua, Matagalpa, Boaco, Jinotega, Nueva Segovia y Estelí.

Una vez más se confirmó la alianza estratégica entre Lotería Nacional y La Nueva Radio Ya, llevando entretenimiento y la gran oportunidad de cambiar sus vidas con el sorteo millonario, a las familias de nuestro país.

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