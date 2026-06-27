Un obrero muerto y dos graves por intoxicación con monóxido de carbono en mina del Caribe Sur

El obrero Yosmany García Jarquín de 21 años, falleció y otros dos compañeros quedaron en estado grave, tras resultar intoxicados con monóxido de carbono, cuando laboraban en las minas de Topacio, ubicadas en Muelle de los Bueyes, Caribe Sur, este sábado.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en que ocurrió el incidente que cobró la vida de Yosmany García Jarquín, oriundo de la comarca Aguas Calientes en Muelle de los Bueyes.

En tanto, sus compañeros Diego Fernando Espinoza de 18 años, quien se encuentra en estado grave, y Bernardo Antonio Espinoza Ríos de 44 años, fueron trasladados al hospital de Muelle de los Bueyes. Ambos habitan en el barrio Veracruz, Managua.

Las autoridades de la zona al conocer de la tragedia se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.