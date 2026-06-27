Centenares participan en la caravana motorizada por el 46 aniversario del Repliegue Táctico a Masaya

Con júbilo, compromiso revolucionario y en honor a nuestros Héroes y Mártires, portando las banderas del azul, blanco y azul, y el rojo y negro sandinista, centenares participan en la Carava Motorizada por el 47 Aniversario del Repliegue Táctico a Masaya.

Hanny Montenegro, coordinadora de la Juventud Sandinista en Managua, destacó “celebramos esta histórica fecha, con la solidaridad hacia el hermano pueblo de Venezuela, recordando al Comandante Eterno Hugo Chávez, y el compromiso de servir”.

Rubén Darío Molina, embajador de Venezuela en Nicaragua, quien acompaña esta conmemoración agradeció la ternura y la solidaridad de Nicaragua, ante situación compleja por los terremotos en la Tierra de Bolívar y Chávez.

El diplomático venezolano, recordó esta gesta cuando era un muchacho, lo que antecedió el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que acompañaron desde su patria.

Desde la Plaza La Fe, sobre la Avenida de Bolívar a Chávez, rumbo a Masaya, la juventud, los niños, las mujeres, los adultos mayores, expresan su alegría en estos tiempos de paz, que no heredaron nuestros héroes y mártires.