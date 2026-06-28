Francia registra 1,000 muertes extra por ola de calor

Francia registró al menos 1,000 muertes adicionales durante el punto más fuerte de la ola de calor que golpeó al país, informó la agencia nacional de salud pública, mientras Europa enfrenta temperaturas récord y nuevas alertas sanitarias.

Ola de calor deja cifra alarmante de muertes en Francia

El dato corresponde al periodo desde el 24 de junio, cuando las autoridades observaron un aumento de fallecimientos frente a los meses anteriores. El organismo advirtió que la cifra todavía no está consolidada y podría subir conforme se incorporen más registros.

El impacto golpeó principalmente a las personas mayores.

De acuerdo con Santé publique France, el 85% de las muertes correspondió a personas de 65 años o más, un grupo especialmente vulnerable ante temperaturas extremas y noches sin suficiente enfriamiento.

La agencia también reportó un aumento del 40% en los fallecimientos ocurridos en domicilios, una señal que preocupa a las autoridades sanitarias porque muchas víctimas podrían no haber recibido atención a tiempo.

El incremento de muertes fue más marcado en las zonas que estuvieron bajo alerta roja por calor extremo durante los días más intensos de la emergencia.

Entre las regiones señaladas figuran Isla de Francia, donde se ubica París, además de Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira.

El miércoles, cuando Francia soportó una de las jornadas más calientes de su historia, se registraron más de 1,200 fallecimientos en el país.

En los dos días siguientes, la cifra diaria superó las 1,400 muertes, mientras antes de la ola de calor el promedio rondaba entre 900 y 1,000 fallecimientos diarios.

Santé publique France pidió interpretar el balance con prudencia, ya que se basa únicamente en certificados de defunción electrónicos y podría subestimar el verdadero alcance del fenómeno.

El calor extremo también marcó récords en otros países europeos durante el fin de semana.

En Alemania, la localidad de Kubschütz, en el este de Sajonia, registró una temperatura nocturna de 29.4 grados Celsius, mientras Möckern-Drewitz, en Sajonia-Anhalt, alcanzó un récord diurno preliminar de 41.5 grados Celsius.

La situación también provocó incendios forestales en territorio alemán y llevó a la Policía de Berlín a utilizar cañones de agua para refrescar a la multitud.

En República Checa, la ciudad de Doksany alcanzó 41.1 grados Celsius, estableciendo por segundo día consecutivo una nueva marca nacional de calor, según el instituto meteorológico de ese país.

La ola de calor se desplazaba lentamente hacia el este del continente, manteniendo bajo vigilancia a los servicios meteorológicos y sanitarios.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que Europa es el continente que se calienta más rápido del planeta, al doble del promedio mundial.

Según Tedros, 150 millones de personas viven actualmente bajo calor extremo en Europa, mientras cientos murieron, escuelas cerraron y redes eléctricas enfrentaron presión por las altas temperaturas.

El jefe de la OMS señaló que las olas de calor, antes consideradas fenómenos de una vez por generación, ahora ocurren casi cada año por el cambio climático y el calentamiento global.

También alertó que el estrés por calor suele llamarse el “asesino silencioso”, porque afecta especialmente a personas mayores, enfermos crónicos, trabajadores expuestos y familias que viven en viviendas mal preparadas para temperaturas extremas.

En Francia, Météo France redujo este domingo a dos los departamentos bajo alerta roja, ambos en el noreste del país, aunque cerca de la mitad del territorio seguía en alerta naranja, incluida París y su región.