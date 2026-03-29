Turistas disfrutan de la Temporada Veraniega 2026

La Temporada Veraniega 2026 se vive en un ambiente de paz, alegría y sana recreación en toda Nicaragua, donde se desarrollan más de 70 mil actividades culturales, deportivas y recreativas durante este fin de semana.

Miles de vacacionistas se movilizan a nivel nacional con total seguridad, aprovechando los días de descanso para visitar destinos turísticos y compartir con sus familias.

En las terminales de buses de Managua es notable el gran movimiento de personas que viajan hacia distintos puntos del país, incluyendo el norte, centro, occidente y sur de nuestra sagrada geografía, bajo la protección de más de 13 mil agentes de la Policía Nacional que garantizan la tranquilidad durante esta temporada.

Imágenes que se han viralizado este sábado muestran el dinamismo turístico en el Puerto de San Jorge, en el departamento de Rivas, donde centenares de turistas se embarcan rumbo a la paradisíaca Isla de Ometepe.

En este destino natural destacan el verdor de sus paisajes, la majestuosidad de sus volcanes, sus aguas y la hospitalidad de los emprendedores turísticos, quienes brindan un servicio de calidad a visitantes nacionales y extranjeros.

Desde el Puerto de San Jorge zarpan los ferris hacia la Isla de Ometepe, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, incluyendo el uso de chalecos salvavidas para garantizar un viaje seguro y confortable.

A nivel nacional, las opciones para disfrutar en familia son variadas: playas, ríos, lagunas, volcanes, montañas, senderos, así como actividades gastronómicas, religiosas, culturales y deportivas que hacen de esta temporada una verdadera fiesta para todos.