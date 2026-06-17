Doctora nicaragüense pierde la vida en Guatemala tras ataque armado

La comunidad médica y los habitantes del departamento de Estelí se encuentran consternados tras confirmarse el fallecimiento de la doctora nicaragüense Maryini Carrasco López, originaria del municipio de San Juan de Limay.

Matan a doctora nica en Guatemala

La profesional de la salud perdió la vida luego de ser víctima de un sangriento ataque armado registrado en el municipio de Poptún, departamento de Petén, en Guatemala.

El hecho violento ocurrió en el kilómetro 375.9 de la ruta CA-13, en las cercanías del ingreso al barrio Ixobel, en los momentos en que la doctora Carrasco López se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Durante el mismo incidente resultó con heridas de consideración otra colega médica, identificada como Rosa Alejandra Cohuoj, de 34 años, de nacionalidad guatemalteca, quien tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial de la localidad.

La doctora Maryini Carrasco residía desde hacía más de diez años en el departamento de Petén, lugar donde se ganó el aprecio de la población debido a su destacada labor médica y social, enfocada especialmente en la atención de comunidades indígenas locales.

Antes de migrar hacia el vecino país del norte, la especialista también desempeñó funciones profesionales dentro del Sistema Penitenciario Nacional en su natal Estelí.

Reportes extraoficiales procedentes de la zona indican que la víctima presuntamente ya había recibido amenazas con anterioridad e incluso habría sobrevivido a un atentado previo.

Las autoridades policiales y judiciales de Guatemala iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si el móvil responde a un intento de asalto, conflictos personales u otra línea de investigación.