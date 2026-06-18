Copresidenta Rosario Murillo destaca intenso programa de celebraciones por el 47/19

La compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, destacó este jueves las actividades programadas para festejar la liberación de León, el Repliegue a la Hacienda El Vapor y el Repliegue Táctico a Masaya.

La Copresidenta indicó que «hoy queremos saludar todo lo que viene este fin de semana, empezando por la celebración del 47/19: la liberación de la Capital de la Revolución, allá en León”.

Señaló que es un programa intenso que han preparado los compañeros de las Unidades de Victorias del departamento de León, al que nos sumamos gozosos porque sabemos la importancia de esa gran victoria que alcanzamos en junio de 1979″.

La compañera Rosario Murillo también recordó que este fin de semana está programado el Repliegue a El Vapor, en Managua.

En este sentido dijo: «También, desde nuestra Policía Nacional, la cobertura en seguridad a todas las actividades y eventos en conmemoración del 47/19. No olvidemos que tenemos el heroico Repliegue a El Vapor, en Managua, desde San Judas, el sábado».

«Y nos preparamos para el 27, cuando vamos a celebrar una edición más del Repliegue Histórico de Managua a Masaya, el 27, con motorizados, pero además, vamos a celebrarlo en todo el país, conmemorando una gesta heroica intensa y victoriosa», puntualizó.

